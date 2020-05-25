Отпуск-2020: эксперт рассказал, куда украинцы смогут полететь на отдых предстоящим летом

Авиаэксперт пояснил, почему сейчас лучше не спешить с покупкой билетов на самолеты.

С началом лета ряд стран будут снимать ограничения, позволяя въезд иностранцам, в том числе для отдыха, однако спешить с покупкой билетов не стоит.

Такое мнение высказал авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24".

"В целом можно ожидать запуск авиарейсов с начала июня, как внутренних, так и международных, однако если говорить о международных - будет ограниченный перечень стран. Пока лучше не спешить с покупкой билетов, лучше подождать, когда все авиакомпании начнут официально работать, чтобы избежать возврата денег, отмены рейсов. По странам – уже было заявление Грузии, возможно, Польша, также, скорее всего, страны Балканского полуострова, так как там стабильная ситуация, далее – Италия, Испания, возможно, Турция, но там пока много больных. Контролируемая ситуация на Кипре, он войдет во вторую волну открытия перелетов", - сказал он.

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Он также рассказал, как изменятся правила пограничного контроля в связи с коронавирусом.

"Большая часть стран ЕС озвучила правила о самоизоляции, либо туристы будут делать платный тест в аэропорту. Также возможны механизмы, связанные с так называемым паспортом здоровья - за несколько дней делать тесты, результаты которых будут фиксироваться в документе, будет перечень стран, где принимаются такие документы. Стоит ожидать, что цена на билеты будет увеличена, но насколько – пока рано давать прогнозы", - убежден Долинце.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air продлевает приостановление выполнения своих в/из Украины до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок действующих ограничений на путешествия.

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