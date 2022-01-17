По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Отмененные рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Харьков-Вильнюс;

Харьков-Варшава (Модлин);

Харьков-Краков;

Харьков-Познань;

Харьков-Будапешт;

Харьков-Милан (Бергамо).

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Ryanair в Украине:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.

По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.

14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.