Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Отмененные рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
- Харьков-Вильнюс;
- Харьков-Варшава (Модлин);
- Харьков-Краков;
- Харьков-Познань;
- Харьков-Будапешт;
- Харьков-Милан (Бергамо).
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Ryanair в Украине:
17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.
7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.
23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.
По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.
14 января 2022 года Ryanair временно отменил семь рейсов из Украины.