Европейский лоукостер Ryanair временно отменяет семь рейсов из Украины.
Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля 2022 года.
"Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
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Список отмененных рейсов:
- Киев – Быдгощ
- Львов – Бари
- Львов – Палермо
- Львов – Турин
- Львов – Братислава
- Херсон – Краков
- Херсон – Вена
Ryanair в Украине:
17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.
23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.
3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.
7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.
23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.
По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.