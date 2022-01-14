Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля 2022 года.

Европейский лоукостер Ryanair временно отменяет семь рейсов из Украины.

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Рейсы будут отменены с 1 по 28 февраля 2022 года.

"Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

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Список отмененных рейсов:

Киев – Быдгощ

Львов – Бари

Львов – Палермо

Львов – Турин

Львов – Братислава

Херсон – Краков

Херсон – Вена

Ryanair в Украине:

17 сентября 2021 года исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил о том, что если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

23 сентября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair завезет в Украину до двух десятков самолетов.

3 октября 2021 года стало известно о том, что Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер.

7 октября 2021 года появилась информация о том, что Ryanair откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Открытие рейса запланировано на 27 марта 2022 года.

23 декабря 2021 года стало известно о том, что Ryanair существенно сократил зимнее расписание.

По итогам 2021 года лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы.