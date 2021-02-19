За первое нарушение требования самоизоляции путешественникам грозит штраф в размере 4000 евро.

В Ирландии обяжут всех, кто прибывает из стран "красного списка" по ситуации с коронавирусом, отправляться на самоизоляцию в отелях за свой счет.

Соответствующее решение приняло правительство этой страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на RTÉ.

Условие обязательной самоизоляции будет действовать для людей, которые возвращаются из стран риска (сейчас их 20 - Австрия, ОАЭ, Бразилия и 17 стран Африки), а также для тех, кто не имеет справки об отрицательном тесте перед прибытием из других стран.

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За первое нарушение требования грозит штраф в размере 4000 евро и потенциально один месяц лишения свободы. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в 4500 евро и/или 3 месяцами тюрьмы, а третье - 5000 евро и/или до 6 месяцев лишения свободы.

Контролировать определенные отели предлагается поручить частным охранным фирмам, а правоохранители будут вмешиваться в случае нарушений.

Ожидается, что правило начнет действовать через 2-3 недели, после того, как парламент одобрит все необходимое законодательство.

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Автор: УНИАН