Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 28 мая 2021 года запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), сообщила пресс-служба компании.

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«С 28 мая начинаем летать в Марсель - сердце этого региона и крупнейшие морские ворота Франции», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Другие рейсы SkyUp:

Ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий: Киев - Эйндховен (Нидерланды) - Киев (2 раза в неделю), Киев - Манчестер (Великобритания) - Киев (3 раза в неделю), Киев - Эр-Рияд (Саудовская Аравия) - Киев, Киев - Джидда (Саудовская Аравия) - Киев (3 раза в неделю), Киев - Мюнхен (Германия) - Киев (3 раза в неделю).

В декабре 2020 года Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines начать зимой-весной полеты в 10 европейских городов.

Авиакомпания в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров, выполнив 8745 рейсов.

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Автор: Павел Степанец