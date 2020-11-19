Для въезда в Доминиканскую Республику на срок до 60 дней украинцам не нужна виза, как и тест на коронавирус.

Доминикана - это райские пляжи, как с картинки, лазурная гладь Карибского моря и ласкающий ухо шум Атлантического океана, идеальная для купания и прогулок температура воздуха и огромное разнообразие активных видов отдыха.

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О секретах отдыха в Доминикане УНИАН.Туризм рассказала руководитель направления стран Карибского бассейна туроператора Join UP! Алла Шевченко.

Турэксперт отмечает, что Доминикана – поистине райское место с потрясающей природой и живописнейшими фотолокациями: лазурные воды моря или океана, белоснежные пляжи с нависающими пальмами и вдруг совсем неподалеку – небольшие пустыни с кактусами, а за ними – горы, сплошь поросшие соснами, и долины, манящие зеленой прохладой.

Зимой в Доминикане сухо и тепло. Сезоны дождей, муссонов и ураганов остаются позади, и уже в ноябре устанавливается отличная пляжная погода. Температура воздуха – 26-29°C, моря – 27°C. Дожди случаются, но, как правило, они кратковременны и чаще идут ночью.

Отпуск в Доминиканской Республике понравится семьям с детьми и любителям ночных развлечений, сторонникам активного спортивного отдыха и тем, кто любит исследовать достопримечательности.

"Будь то ваш первый отпуск в экзотические далекие края или привычное зимнее путешествие в тропические страны, встреча Нового года в Доминиканской Республике легко станет одним из ваших лучших впечатлений 2020 года", – рассказывает Алла Шевченко.

Feliz año nuevo!, или Новый год по-доминикански

Музыка повсюду и ритмы, от которых тело без спроса начинает подергиваться, а ноги сами идут в пляс, веселье на пляжных вечеринках или в ночных клубах, карнавал в столице, фейерверки – Новый год здесь встречают бурно и с размахом. А если увидите бегающих вокруг домов людей с чемоданами – не волнуйтесь, пожара нет, никого спасать не нужно. Это такая традиция: местные верят, что это поможет им больше путешествовать в новом году.

Какому же курорту Доминиканы отдать предпочтение?

Пунта-Кана . Этот курорт – один из наших любимых. Он особенно популярен у туристов, путешествующих с семьей. Вам понравится аккуратная береговая линия с белым коралловым песком, отличные отели и рестораны, а также невероятная природа в расположенных неподалеку национальных парках.

. Этот курорт – один из наших любимых. Он особенно популярен у туристов, путешествующих с семьей. Вам понравится аккуратная береговая линия с белым коралловым песком, отличные отели и рестораны, а также невероятная природа в расположенных неподалеку национальных парках. Ла Романа . Еще один вариант для семей и людей, предпочитающих спокойный пляжный отдых без забот. Здесь нет исторических достопримечательностей, зато хорошо развита туристическая инфраструктура. Любителям активного отдыха будет чем заняться – поиграть в большой теннис, покататься на лошадях, поохотиться под водой на крупную рыбу или просто понырять со снаряжением.

. Еще один вариант для семей и людей, предпочитающих спокойный пляжный отдых без забот. Здесь нет исторических достопримечательностей, зато хорошо развита туристическая инфраструктура. Любителям активного отдыха будет чем заняться – поиграть в большой теннис, покататься на лошадях, поохотиться под водой на крупную рыбу или просто понырять со снаряжением. Бока-Чика . Неглубокая лагуна, защищенная коралловым рифом, с одними из лучших пляжей в стране тоже идеально подойдет для отдыха с детьми. Песок здесь белоснежный и мелкий, как мука.

. Неглубокая лагуна, защищенная коралловым рифом, с одними из лучших пляжей в стране тоже идеально подойдет для отдыха с детьми. Песок здесь белоснежный и мелкий, как мука. Плайа Дорада . Отличное место для любителей активного отдыха. Здесь всегда ветрено, но волны спокойны, благодаря «барьеру» из кораллового рифа. Можно заняться виндсерфингом, дайвингом или кайтсерфингом, а на берегу – поиграть в гольф или футбол.

И буквально в двух словах о других любимых местах. Взыскательному туристу по вкусу придется отдых на элитном курорте Кап-Кана, любителю уединиться среди нетронутой природы понравится на полуострове Самана или на малолюдных пляжах Уверо Альто. Бывалый серфингист по достоинству оценит высокие волны на золотистых пляжах Пуэрто-Плата, а позагорать у кокосовой рощи на спокойном пляже лучше всего неподалеку от рыбацкой деревушки Байяибе.

Условия въезда в Доминиканскую Республику

Для въезда в Доминиканскую Республику на срок до 60 дней виза не нужна. Убедитесь, что паспорт будет действителен на момент выезда из страны. Конечно же, понадобится медицинская страховка. Тесты на коронавирус для путешествия в Доминиканскую Республику не нужны. Это государство отнесено нашим МОЗ к «зеленой» зоне, поэтому ни самоизоляция, ни тесты по возвращению в Украину также не понадобятся. Впрочем, стоит учитывать, что в наши недегкие времена страны часто меняют условия въезда в зависимости от ситуации с COVID-19, потому в любом случае нужно быть готовым к форс-мажорам.

Безопасность в Доминикане

Забота о безопасности никогда не была так актуальна, как сейчас. Согласно последнему исследованию IATA, перелет в самолете не несёт в себе повышенных рисков заразиться коронавирусом (1 шанс на 27 миллионов). Современные системы вентиляции и очистки воздуха подают свежий воздух каждые 2-3 минуты и уничтожают до 99% микробов.

Отели на курортах Доминиканской республики придерживаются всех стандартов безопасности: персонал работает в средствах индивидуальной защиты, в местах общественного пользования действует масочный режим.

Но, конечно же, очень важно и самим туристам придерживаться базовых правил гигиены и поведения: оставаться в маске на протяжении всего полета, мыть руки или обрабатывать их антисептиком, соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей, напоминает Алла Шевченко.

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Автор: Марина Григоренко