Тестирование на антиген начнется на украинской границе со следующего понедельника.

Со следующего понедельника Словакия на границе с Украиной запустит пилотный проект тестирования на антиген к COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Dennik N.

Согласно сообщению, премьер-министр Словакии Игорь Матович после заседания Центрального кризисного штаба заявил, что антиген-тесты будут использоваться на государственной границе. Все люди, пересекающие границу, должны либо показать отрицательный ПЦР-тест, либо пройти тест на антиген.

По словам госсекретаря МИД Мартина Клуса, тестирование на антиген начнется на украинской границе со следующего понедельника. Его проведением будет заниматься частная компания. На других пограничных переходах такие тесты могут начать проводить не ранее 15 ноября.

Клус также уточнил, что изначально словацкие власти хотят провести тесты для примерно 9 тысяч человек, которые за неделю пересекают словацко-украинскую границу. В то же время он говорит, что это также будет проверка надежности антигенных тестов, поскольку люди, которые приезжают из Украины, должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия. Тесты, проводимые в ЕС, Словакия будет и впредь признавать. Тесты на антиген планируют в будущем применять и в аэропортах.

Ситация с коронавирусом в Словакии

Следует заметить, что со 2 ноября только люди, имеющие отрицательный тест на коронавирус, могут пересекать словацкую границу. В частности это правило распространяется и на иностранцев: они не могут въехать на территорию Словакии без действительного отрицательного теста.

На прошлых выходных в Словакии началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса, в результате чего на улицах образовались длинные очереди из людей.

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Автор: УНИАН