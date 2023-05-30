Многие путешественники откладывают бронирование поездок из-за высоких цен.

Хотя сезон летних отпусков вот-вот начнется, многие настроенные на отдых путешественники до сих пор не спланировали свои путешествия.

Как пишет Travel Off Path со ссылкой на данные авиаагрегатора Skyscanner, например, в США 69% из тех, кто намерен отправиться в отпуск этим летом, еще не забронировали поездку. А все дело в том, что многие путешественники откладывают бронирование поездки из-за высоких цен.

Отмечается, что этим летом стоимость отдыха резко возросла. Например, стоимость авиабилетов летом 2023 года выросла более чем на 30% по сравнению с летом 2022 года, а средняя цена гостиничного номера выросла на 54% по сравнению с прошлым годом.

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5 способов, как сэкономить на отдыхе этим летом

1. Оставайтесь ближе к дому. Как бы не хотелось отправиться в дальнее путешествие, стоит быть реалистами – перелеты на небольшие расстояния остаются дешевле по сравнению с дальнемагистральными. К тому же, в таком случае в поездку можно поехать более дешевым наземным транспортом, если вам позволяет время.

2. Путешествуйте под конец лета. Данные Skyscanner показали, что полеты на конец лета дешевле, чем полеты на июнь и июль. Путешествие в августе или начале сентября может сэкономить вам денег. В качестве бонуса получите более комфортную температуру, меньшие толпы и более низкие цены в целом.

3. Будьте гибкими с датами. Хотя это подходит не для всех, но если вы не так привязаны к дате и можете отправиться в поездку, например, в середине недели, вы сэкономите немало денег. По данным Thrifty Traveler, рейсы по вторникам, средам и субботам самые дешевые – в эти дни можно сэкономить до 20% на авиабилетах.

4. Рассмотрите непиковые направления. Один из самых надежных способов сэкономить на летних каникулах – посетить места, где не сезон. В то время как летние месяцы являются высоким сезоном для многих направлений в Северной Америке и Европе, это время года является межсезоньем для других популярных направлений, например, таких как Аргентина и Новая Зеландия. К тому же, в непиковое время там будет меньше людей.

5. Не игнорируйте горящие предложения. Один из лучших способов сэкономить на летних каникулах в этом году – найти горящие предложения. Конечно, не стоит ждать до последней минуты, чтобы забронировать поездку в популярное направление в этом году из-за вполне реальной вероятности того, что они могут быть полностью распроданы. Но для некоторых направлений все же можно найти выгодные предложения в последнюю минуту.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы города Европы с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями этим летом.

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