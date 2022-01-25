Учитывая ближайшее потепление в западном регионе Украины, включая Карпаты, на этой неделе вероятна лавинная опасность.

Известный синоптик Наталья Диденко напомнила несколько полезных советов, как подготовиться к походу в горы зимой, чтобы не замерзнуть.

Об этом сообщает meteoprog.

В частности, синоптик напомнила, что учитывая ближайшее потепление в западном регионе Украины, включая Карпаты, на этой неделе вероятна лавинная опасность.

В то же время, со ссылкой на спасателей Диденко напомнила, что если вы все же решитесь пойти в поход в горы зимой, обязательно следует иметь при себе:

аптечку

фонарик

одеваться тепло и соответственно прогнозу

ни в коем случае не забывать телефон и зарядное устройство

позаботиться о еде и горячем чае

Читайте такжеГде покататься на лыжах или сноуборде: 5 небанальных мест в Украинских Карпатах (лонгрид)В то же время, если вдруг вы заблудились, надо сразу связаться со спасателями.

Кроме того, во время похода нельзя отставать от группы или оставлять людей наедине в горах, особенно зимой.

Особо опасными являются лавины, поэтому следует внимательно следить за предупреждениями спасателей.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украинских Карпатах, несмотря на предупреждения спасателей, теряются, травмируются и даже гибнут немало туристов. Среди главных причин – легкомыслие, пренебрежение мерами безопасности и переоценка собственных сил.

Так, в середине января 2022 года во время восхождения на Говерлу погибла туристка из Одесской области, еще два человека были травмированы.