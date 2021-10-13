Шесть вакцин будут отвечать критериям для поездок в США.

США разрешат въезд в страну иностранцам, которые привиты вакцинами от COVID-19, одобренными американскими регуляторами или Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает "Голос Америки", об этом сообщили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

При этом в правительстве США не уточнили, какие вакцины будут приниматься.

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Представитель CDC заявил Reuters, что "шесть вакцин, одобренных Управлением США по контролю качества продуктов и лекарств, или включенных в список ВОЗ для экстренного использования, будут отвечать критериям для поездок в США".

20 сентября Белый дом объявил, что в ноябре США снимут ограничения на поездки для авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса

Организация Объединенных Наций и ее Всемирная организация здравоохранения объявили об амбициозном плане полной вакцинации 40 процентов населения мира от COVID-19 до конца года и 70 процентов до середины следующего года.

По состоянию на конец сентября среди разрешенных Всемирной организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препаратов были вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Среди неодобренных ВОЗ вакцин - российский "Спутник" и индийский препарат Covaxin.

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Автор: Татьяна Герасименко