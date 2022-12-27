В этом году совсем не было массовых групповых заездов в РФ.

Поток иностранных туристов в Россию по итогам 2022 года обвалился на 90% по сравнению с 2021 годом, когда в мире еще действовали ограничения на путешествия из-за коронавируса.

Как пишет The Moscow Times, по данным гендиректора одной из российских туркомпаний, в 2022 году туроператоры приняли всего несколько сотен иностранных туристов. До пандемии в Россию каждый год приезжали 300-400 тысяч иностранных туристов (с учетом индивидуальных и бизнес-туристов).

При этом по официальным данным спад туропотока в РФ существенно ниже. За год в Россию приехали 180-190 тысяч туристов, без учета постсоветских стран, оценили в Ассоциации туроператоров России. В прошлом году, по данным ФСБ, в Россию приезжали 288 тысяч туристов, то есть снижение составило лишь 34-37,5%.

Видео дня

Как отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, в частности, в этом году совсем не было массовых групповых заездов. Приезжали только на деловые встречи, а также индивидуальные туристы.

Крупным игрокам на въездном рынке удалось привлечь по пять-шесть небольших групп, уточнила в свою очередь гендиректор одной из турфирм.

По мнению участников рынка, туристы перестали приезжать в Россию по четырем причинам: сложности с оформлением виз, запрет на перелеты, невозможность изпользования международных банковских карт, а также "негативный информационный фон вокруг страны".

Последствия войны России в Украине для российского туризма

После начала Россией полномасштабной войны против Украины 24 февраля 2022 года, многие страны мира ввели жесткие санкции против российской гражданской авиации.

В частности, около 40 стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, а многие авиаперевозчики мира прекратили летать в Россию. Кроме того, было остановлено действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

При этом многие страны, среди которых Германия, США, Финляндия, страны Балтии и многие другие, рекомендовали своим гражданам не въезжать в Россию, а тем, кто там находится, – покинуть страну.

Вас также могут заинтересовать новости: