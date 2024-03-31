Директор Октоберфеста заявил, что у организаторов "плохое предчувствие".

В Германии завтра вступает в силу закон о легализации марихуаны.

Однако многим политикам и местным властям это не нравится, Так, например заместитель обер-бургомистра Мюнхена Доминик Краузе сказал, что известнейший Октоберфест - "крупнейшая в мире открытая наркосреда", пишет Bild. Новый закон запрещает курение каннабиса в 100 м от школ, детсадов и детских площадок. Но легендарный пивной фестиваль проводят в Терезиенвизе. Это большой пустырь в центре немецкой столицы Мюнхена, где курить не запрещается.

Как отмечают журналисты издания, в связи с этим в этом году Октоберфест рискует превратиться в "марихуанный фестиваль". Даже если в самих палатках курить будет запрещено, многие гости смогут делать это на балконах палаток и в пивных садах.

Видео дня

Директор Октоберфеста Клеменс Баумгертнер заявил изданию, что организаторы "внимательно изучат закон", но у них "плохое предчувствие".

Легализация марихуаны в Германии

22 марта власти Германии приняли решение легализовать марихуану. Федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса. Земли Бавария и Саар выступили против этой инициативы, однако их позиция не оказала решающего значения.

В конце 2020 года ООН исключила медицинскую марихуану из списка опасных наркотиков в мире, таких как героин.

Вас также могут заинтересовать новости: