Часто самой большой проблемой является не потеря самого гаджета, а риск кражи чувствительной для вас информации, которая в нем хранится.

Смартфон стал не только средством связи, но и очень удобным помощником современного человека. Кроме того, мы часто храним в нем много важной для нас информации. Потеря этого гаджета не просто создаст нам много неудобств, но и грозит утечкой чувствительной для нас информации, например банковских данных или частных фото.

Особенно неприятно потерять смартфон во время зарубежной поездки. Часто эти гаджеты становятся объектами кражи. Если именно это произошло с вами, стоит прибегнуть к следующим шагам:

Воспользуйтесь приложением Find my IPhone или Find my Android. Конечно, для этого потерянный телефон заранее должен быть зарегистрирован в системе, и вы должны иметь на руках еще один запасной телефон. В этих программах вы можете определить место нахождения устройства, или по крайней мере удаленно заблокировать его, или даже удалить с него всю информацию, чтобы она не досталась ворам. Измените пароли везде, куда вы заходили с помощью украденного телефона. Свяжитесь со своим оператором, чтобы получить свой номер IMEI - уникальный номер украденного телефона, который автоматически передается провайдеру, когда аппарат подключен к сети. Этот номер понадобится для полиции и вашей страховой компании, если вы застрахованы на такой случай. Подайте заявление в местную полицию. Свяжитесь со страховой компанией, если у вас есть туристическая страховка. Если у вас похитили также документы, удостоверяющие личность, стоит обратиться в украинское посольство или консульство в стране пребывания.

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Как писал УНИАН, мама двоих детей из британского Манчестера, которая ведет блог в TikTok на более 100 тысяч подписчиков, рассказала о своем способе путешествовать с семьей по несколько раз в год, не имея большого состояния. На самом деле, это не так уж и сложно, если правильно относиться к деньгам.

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