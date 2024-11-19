Он является частью группы курортов "Три долины", в которую также входит Куршевель.

На канатной дороге популярного французского горнолыжного курорта Валь Торанс (Val Thorens) произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 17 человек.

Как сообщают в Савойской префектуре, около 07:30 кабина канатной дороги Cime Caron, которая использовалась для строительных работ и перевозила 16 рабочих, столкнулась со станцией прибытия. Это произошло на высоте более 3 тысяч метров.

Двух тяжелораненых людей пришлось доставить в больницы вертолетом, врачи говорят, что сейчас их жизни ничего не угрожает. Шесть человек госпитализировали с легкими ранениями, а еще девять получили помощь на месте.

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Завтра на место аварии должны выехать сотрудники Бюро по расследованию несчастных случаев на наземном транспорте. Прокуратура муниципалитета Альбервиль уже начала судебное расследование.

Аварии на канатных дорогах

Весной этого года сообщалось о страшном инциденте на канатной дороге в турецкой Анталии. Кабина врезалась в столб, а ее пассажиры выпали прямо на землю.

В 2021 году в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. В результате этой аварии погибли 14 человек.

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