В настоящее время известно об одном погибшем человеке.

В турецком курортном городе Анталья прямо во время движения развалилась кабинка канатной дороги, в результате чего один человек погиб.

Инцидент произошел на канатной дороге Тюнектепе недалеко от Анталии. Одна из кабин с пассажирами врезалась в столб, после чего пол кабинки проломился и люди полетели вниз, сообщила местная газета Hurriyet.

К настоящему времени известно, что один человек погиб, еще семь человек, в том числе двое детей, серьезно травмированы. Местные СМИ сообщили, что погиб 54-летний гражданин Турции. Все остальные пострадавшие - за исключением одного мужчины из Кыргызстана - также местные.

После инцидента еще 184 пассажира застряли в 29 кабинках на высоте в несколько десятков метров. Специалисты потратили несколько часов, чтобы возобновить работу канатной дороги, говорится в заявлении мэра Антальи Мухиттина Бечека. В операции по спасению людей участвовало более 160 турецких спасателей.

Прокуратура начала расследование, которое должно установить причины аварии.

Канатная дорога Тюнектепе

Популярная среди туристов канатная дорога Тюнектепе доставляет пассажиров на смотровую площадку на высоте 618 м. Это наивысшая точка Антальи в черте города. Канатная дорога новая, была открыта в начале февраля 2017 года.

Вас также могут заинтересовать новости: