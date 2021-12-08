Норма ручной клади будет изменена для пассажиров, которые приобрели самые дешевые билеты в тарифе Basic.

Европейский лоукостер Vueling уменьшил норму бесплатного провоза ручной клади.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Норма ручной клади будет изменена для пассажиров, которые приобрели самые дешевые билеты в тарифе Basic.

Все билеты по тарифу Basic, купленные, начиная с 23 ноября 2021 года, включают только одно место ручной клади с размерами до 40х30х20 см.

Провоз второго места с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг теперь разрешен бесплатно только клиентам Vueling, которые оформили билеты по более дорогим тарифам Optima, Family и TimeFlex.

Размер сбора составляет 30 евро, если пассажир сдаст сумку на стойке регистрации, и 40 евро — на выходе на посадку.

Предыдущие нормы для ручной клади:

Ранее пассажир мог взять в салон одну сумку с габаритами до 40х30х20 см без ограничения по весу и сдать второе место в багаж. Параметры второго чемодана должны были находиться в рамках габаритов 55х40х20 см и веса 10 кг.

Vueling и Украина:

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.

Одной из первых отреагировала компания Wizz Air. Лоукостер сразу же объявил о запуске 12 новых направлений и открытии четырех стран.

21 октября 2021 года тало известно о том, что испанский лоукостер Vueling с декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж.

5 декабря 2021 года лоукостер Vueling выполнил первый бюджетный рейс между Киевом и Парижем.

Автор: Елена Коваленко