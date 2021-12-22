Волна протестов антивакцинаторов прокатилась европейскими городами.

Пандемия в очередной раз внесла коррективы в новогодние праздники. Вместо громких вечеринок европейцы готовятся к празднованию в кругу семьи.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Франция, Италия и Нидерланды усилили ограничения, чтобы притормозить распространение нового штамма. Там вводят жесткий карантин на все время рождественских праздников. Подобные мероприятия готовит и Великобритания.

По словам главы ВОЗ, пандемию можно преодолеть уже в 2022 году, при условии, что 70% населения каждой страны будет вакцинировано к середине года. Новый канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страна выполняет поставленные задачи по вакцинации – сделать бустерную прививку 30 миллионам граждан. В связи с этим власти ФРГ не будут вводить локдаун на праздники, несмотря на увеличение числа новых случаев COVID-19. Однако не исключают введение ограничений сразу после Рождества.

Читайте такжеИталия с 16 декабря закрывается для туристов из Украины"Можно сократит количество людей, которые собираются в группы. В Баварии уже закрыли бары и клубы на ближайшие недели, чтобы избежать точек высокой концентрации людей", - отметил один их немецких политиков.

В то же время люди уже третью субботу подряд выходят на улицы своих городов, чтобы правительство отменило карантинные ограничения. Кроме того, митингующие выступают против обязательной вакцинации для отдельных профессий и прививок для детей.

Не стихают протесты антивакцинаторов в Брюсселе. Здесь прошла многотысячная акция противников обязательной вакцинации. В этот раз не обошлось без стычек с полицией.

Подливают масло в огонь и разработчики вакцин. Директор одной из компаний заявил, что со временем эффективность вакцин против штамма "Омикрон" будет снижаться, а вакцины само по себе не остановят пандемию коронавируса.

Как ранее сообщал УНИАН, на фоне роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон" власти Израиля рекомендовали всем жителям страны в возрасте от 60 лет, а также медицинским работникам сделать четвертую прививку от коронавируса.

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