Новые правила начнут действовать с 26 июля.

Вакцинированным от COVID-19 туристам разрешили въезд в Финляндию. Новые правила вступят в силу с 26 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Финляндии.

Для въезда в Финляндию необходимо будет предъявить справку о полной вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным Европейским союзом или Всемирной организацией здравоохранения.

"Лица из всех стран, предъявившие перед въездом в Финляндию сертификат о наличии приемлемой серии прививок от COVID-19, могут въезжать в Финляндию с понедельника, 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

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При этом въезжать в страну с сертификатом о том, что человек переболел COVID-19 в последние полгода, смогут только граждане ЕС или стран Шенгенской зоны.

Также с 26 июля пассажирам круизных судов из стран ЕС или Шенгенской зоны, будет разрешено сходить на берег.

Открытие границ для украинских туристов

14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 11 стран Европы.

Кроме того, временно въезжать в Словению можно украинцам "при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке против COVID-19".

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Автор: Анастасия Горбачева