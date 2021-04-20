COVID-паспорта будут доступны в виде мобильного приложения или в бумажном виде.

Франция первой в Европе запускает COVID-паспорта для поездок.

Об этом сообщает Politico.

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Как сообщается, Франция станет первой страной-членом ЕС, которая ввела проездной COVID-билет, первый пример цифрового "зеленого пропуска", который к середине июня планируют распространить на весь Евросоюз.

Приложение TousAntiCovid уже загрузили около 15 миллионов человек. В нем будут отображаться ПЦР - тесты и тесты на антиген. Он также будет включать сертификаты о прививках.

Приложение будет протестировано на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике на этой неделе, а затем на рейсах во французские зарубежные департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов. Но приложение TousAntiCovid не будет использоваться для доступа к ресторанам и магазинам во Франции.

Также будет доступна бумажная версия для граждан, не имеющих программы TousAntiCovid.

Паспорта вакцинации: детали

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Европарламент на сессии 26-29 апреля должен одобрить собственную позицию в отношении сертификатов, а потом между представителями стран ЕС должны начаться переговоры.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине "паспортов вакцинации", в которых будут данные о прививки от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев уже на финальной стадии разработки.

30 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине начнут вводить "паспорт вакцинации" лишь тогда, когда от COVID-19 будет привито гораздо большее количество людей.

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Автор: Екатерина Лиманская