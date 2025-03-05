Этот городок славится величественными горными видами, альпийским синим озером и сказочными замками.

Город Тун - это место, через которое проезжает большинство туристов, спешащих в Берн или Интерлакен.

Но стоит только выйти за пределы железнодорожного вокзала, и туристы увидят великолепные виды на заснеженные Бернские Альпы справа, а также на бирюзовые воды реки Ааре, а причудливый центр города раскинулся веером впереди, пишет эксперт по путешествиям Деми Перера в колонке для Independent.

Местные очень бережно относятся к природе, поэтому вы нигде здесь не увидите мусора.

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В Туне туристы могут подняться на канатной дороге или фуникулере на вершину Низена или Штокхорна — там есть рестораны. Можно даже взять напрокат скутеры или велосипеды и спуститься вниз по Штокхорну, когда погода будет теплее.

Считается, что озеро Тун образовалось во время последнего ледникового периода. Вокруг озера петляет длинная тропа с кофейными точками, ресторанами и скамейками.

Старый город Туна развивался на протяжении XIV и XV веков. Сегодня Obere Hauptgasse - узкая мощеная главная улица - заполнена бутиками, ресторанами и кафе. Река Ааре протекает под некоторыми ее частями, а деревянный мост пересекает Мюлеплац.

"Мюлеплац - самое популярное место встреч", - сказала Джилл, студентка из Хильтерфингена. "Chillounge, El Camino, Parada и Chikka - отличные рестораны. Одно из лучших летних развлечений - Aareböötle, где люди арендуют резиновые лодки и плывут отсюда до самого Берна. Это занимает два с половиной часа", - сказала она.

Ратуша Туна была построена в 1500 году и находится на главной площади, Ратхаусплац, в окружении исторических зданий. Фулехунг, осенний народный фестиваль, который проходит здесь. Легенда гласит, что Фулехунг, шут 15-го века Карла Смелого Бургундского и Люксембургского, был преследован по улицам Туна и схвачен солдатами. Фулехунг остался в Туне с тех пор. В последний понедельник каждого сентября он появляется и бежит по улицам, преследуя толпу и раздавая сладости детям.

На Ратхаусплац, городской площади Туна, зимой проходит рождественская ярмарка, а летом - концерты под открытым небом.

Как и в любом волшебном месте, в Туне есть свой замок. Чтобы обраться до него, нужно преодолеть крутой подъем на холм, с которого откпрывается вид на Старый город, озеро и горы. Это здание датируется 12 веком и является объектом швейцарского наследия национального значения. На его пяти этажах работает музей с экспонатами, которые показывают 4000 лет социальной и политической истории Туна. А замечательно сохранившийся Рыцарский зал является одним из последних в своем роде в мире.

Есть еще замки Хюнегг, Оберхофен и Шпиц расположены на берегу среди виноградников и цветников, которые открываются для посетителей в летние месяцы. Датируемые 7 и 19 веками соответственно, каждый из них рассказывает историю Бернского Оберланда.

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