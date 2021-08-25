Впускать будут граждан Украины, которые прошли полный курс прививки от COVID-19.

Чехия открыла границы для граждан Украины, полностью привитых от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в обновленной информации интерактивной карты мира на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины".

Сейчас въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины.

В частности, въезд разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, (Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield) и получили сертификат о прохождении вакцинации установленного образца на портале или в приложении "Дия".

Читайте такжеВ Чехии антивакцинаторы будут оплачивать стоимость тестирования на COVID-19 из собственного карманаПри этом, въезд разрешен украинцам, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней. В связи с этим, украинцы должны иметь сертификат о полном курсе вакцинации на английском языке с указанием персональных данных про вакцинированного и тип вакцины, идентификационных данных учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR код).

Также нужно в режиме онлайн заполнить перед выездом в Чехию въездной формуляр на сайте https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства.

Также рекомендуется иметь действительный биометрический паспорт для выезда за границу и медицинское страхование на срок поездки.

Как уже сообщал УНИАН, от 26 июля в Чехии смягчили карантинные ограничения.

Автор: Станислав Кожемякин