Посещение крепостей и замков в составе туристических групп разрешено при наличии отрицательно теста на коронавирус или подтверждения о прививке от COVID-19.

По решению правительства с сегодняшнего дня в Чехии смягчили карантинные ограничения.

Повышается максимально разрешенное количество посетителей магазинов, предприятий сферы услуг и музеев (один человек на 10 кв. м, а не на 15 кв. м, как было ранее). Парикмахерские, косметические и массажные салоны больше не должны принимать клиентов по одному и вести их списки. Бассейны и спа-центры могут быть заполнены на 75%, а не на 50%, сообщает Радио Прага.

На культурных и других массовых мероприятиях на открытом воздухе может присутствовать до 5 тыс. человек, во внутренних помещениях – до 2 тыс. при наполненности на 75%. В клубы и рестораны возвращается живая музыка, однако танцы остаются под запретом. В кинотеатрах снова разрешено потреблять еду и напитки.

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Разрешается посещение крепостей и замков в составе туристических групп при наличии отрицательно теста на коронавирус или подтверждения о прививке от COVID-19.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, режим ограничений, установленный с 26 июня, может сохраняться в течение длительного времени, а в случае ухудшения ситуации, может быть ужесточен в отдельных регионах страны.

По данным Минздрава Чехии, количество заражений на 100 тыс. жителей снижается.

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Автор: Виктория Токарева