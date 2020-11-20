В Полтавской области открыли музей борща.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, полное название - "Музей сваренного борща", потому что тут же на месте борщ и будет готовиться. Среди музейных экспонатов - свекла, капуста квашеная и маринованная, лук в венках и чеснок. Но самые главные в экспозиции - это глиняные горшки и печь.
У основательницы музея есть по меньшей мере 365 борщевых рецептов, среди них: свадебный, поминальный, зимний, летний, а еще белый и коричневый.
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