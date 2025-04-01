Город Ибица был основан финикийцами в 7 веке до нашей эры и до сих пор хранит остатки прошлых империй.

Ибица - это гораздо больше, чем просто европейский остров вечеринок с прекрасной погодой. Об этом пишет Daily Express.

Старый город острова, Дальт Вила, является живым доказательством богатой истории острова, рассказывающей истории древних цивилизаций, датируемых 2725 годами ранее. Город Ибица был основан финикийцами в 7 веке до нашей эры и до сих пор хранит остатки прошлых империй.

Отмечается, что старый квартал, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой живописный лабиринт тихих мощеных улочек, очаровательных площадей, местных кафе и ресторанов, расположенных на фоне выкрашенных в белый цвет зданий с бесчисленными цветами.

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"Эти извилистые улочки ведут к крепостным стенам 16 века, величественному собору Эвисса и историческому замку Эвисса. В конце 2025 года в замке Ибица также планируется открыть отель, предлагающий около 66 номеров с захватывающими дух видами", - сказано в статье.

Интересно, что от финикийцев до римлян и мавров, каждая цивилизация оставила свой след в городе, оставив смесь архитектурных стилей разных эпох и захватывающие памятники, которые делают Дальт Вила живой книгой истории.

Кафедральный собор Санта-Мария - римско-католический собор, построенный на месте бывшей мавританской мечети, сочетающий готический и барочный стили. Он олицетворяет многослойную историю Ибицы и служит резиденцией римско-католической епархии Ибицы с 1782 года. Первоначально построенный маврами, он включает в себя Башню Почитания мавританской эпохи, мавританскую крепость Альмудайна VIII века, бывшую резиденцию губернатора и пехотные казармы XVIII века.

На протяжении веков замок укреплялся и расширялся, смешивая элементы мавританской и более поздней каталонской военной архитектуры.

Интересно, что укрепления XVI века, построенные в эпоху Возрождения по приказу короля Испании Филиппа II, являются одними из наиболее хорошо сохранившихся и крупнейших в мире. Они оснащены стратегически расположенными пушками, предназначенными для защиты от атак турецкого флота и других потенциальных угроз.

Отмечается, что старый город может похвастаться не только богатой историей и очаровательными улочками, но и захватывающими видами на весь остров, пристань для яхт и окружающие холмы.

"Рынок Mercat Vell - обязательное место для посещения на Ибице, его архитектурный стиль вдохновлен древнегреческими храмами и построен в XIX веке. Он предлагает оживленную атмосферу и широкий выбор местных продуктов, включая свежее оливковое масло, соль и сезонные продукты", - пишут эксперты.

По их убеждению, будучи одним из старейших городов всего континента, Дальт Вила показывает, что Ибица не должна ограничиваться своей ночной жизнью.

Новости туризма

Если вы надеялись найти секретное испанское место, в котором нет туристов, но есть подлинные культурные впечатления, тогда вам стоит добавить Куэнку в свой список.

Он был основан маврами, мусульманскими поселенцами из Северной Африки, которые правили большей частью Пиренейского полуострова, на котором сейчас находится Испания, в течение нескольких столетий. В то время как мир развивался, а цивилизации возникали и исчезали, он оставался в значительной степени неизменным столетиями.

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