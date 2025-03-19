Местные жители устали от "диких вечеринок" на знаменитой смотровой площадке Эс-Ведра.

На данный момент Испания, возможно, активнее всех в Европе ведет борьбу с чрезмерным туризмом. Так, власти продолжают вводить все новые и новые налоги и ограничения, а местные жители – всячески портят жизнь туристам и протестуют.

Так, как пишет The Independent, жители Кала-д'Орт-де-Сан-Хосеп на острове Ибица уже пообещали продолжить антитуристические протесты этим летом, забаррикадировав знаменитую смотровую площадку Эс-Ведра и ее парковки бетонными блоками и предупреждениями "Вход воспрещен" и "Частная собственность".

Таким образом горожане хотят обуздать чрезмерный туризм и "дикие вечеринки" в этом районе.

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Издание напоминает, что летом сотни неконтролируемых отдыхающих ежедневно стекаются на смотровую площадку на юго-западном побережье Ибицы, используя неофициальные парковки на частной территории, чтобы полюбоваться закатом.

Более того, за последние несколько лет в этом месте наблюдалась незаконная коммерческая деятельность: там продавались мохито, а диджеи устраивали незаконные вечеринки.

При этом, не имея возможности припарковать авто в окрестностях, туристам станет гораздо сложнее добираться до смотровой площадки Эс-Ведра пешком.

Как сообщал УНИАН, ранее похожие меры предпринимали жители австрийской деревушки Халльштатт, завесившие свой главный инстаграмный вид банером.

До этого в рыбацком городке Портофино в Италии власти решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

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