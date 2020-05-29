Wizz Air открыл продажу билетов на рейс Киев-Зальцбург

Билеты на июль продаются по цене от 580 грн в одну сторону, от 1740 грн в обе стороны по тарифу Basic.

Wizz Air открыл продажу билетов на рейсы Киев-Зальцбург с 1 июля в рамках расширения своей деятельности в Австрии.

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Лоу-кост планирует выполнять полеты два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Билеты на июль продаются по цене от 580 грн в одну сторону, от 1740 грн в обе стороны по тарифу Basic с учетом перевозки только маленькой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг, сообщает avianews.com.

Помимо Киева Wizz Air также начнет летать из Зальцбурга в Ларнаку, Бухарест, Белград, Тузлу и Скопье.

Зальцбург станет вторым аэропортом Wizz Air в Австрии после Вены. Город расположен недалеко от Германии и окружен Альпами, что позволяет рассматривать новый маршрут для горнолыжного отдыха или походов.

Как писал УНИАН.Туризм, в материале под названием "Уик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с «сюрпризом» и Альпы со всех сторон" говорится о том, что Зальцбург, в первую очередь известен как дорогой горнолыжный курорт, но на самом деле вполне доступный и интересный любому туристу выходного дня.

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