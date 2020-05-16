Австрия полностью откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией

Евросоюз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки.

Границы Австрии с Чехией, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров внутренних дел, иностранных дел и Европы этих стран, сообщает "Европейская правда". "Наша цель - иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Эти послабления создают немного больше нормальности для людей в пограничном регионе и обеспечат жителям пограничной зоны более спокойную повседневную жизнь", - говорится в заявлении.

Ранее было объявлено о полной отмене пограничного контроля между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном с 15 июня. Ограничения остаются для транзита из Италии.

Евросоюз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки, но рекомендовал, чтобы внешние границы Европы оставались закрытыми для большинства поездок, по меньшей мере, до середины июня.

Как сообщал УНИАН, Австрия начала ослаблять пограничный контроль со Швейцарией.

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