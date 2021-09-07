Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года запустит рейсы из Николаева в Стамбул (Турция).

Об этом сообщил директор международного аэропорта "Николаев" Федор Барна на своей странице в Facebook.

"Друзья, после длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines рад анансировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта Николаев!", – написал он.

По его словам, рейсы будут выполняться 5 раз в неделю.

Читайте такжеВ Турции новые карантинные ограничения: нужно ли туристам сдавать ПЦР-тесты для посещения публичных местКак сообщал УНИАН, в 2020 году турецкая авиакомпания Turkish Airlines стала лидером по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины. В частности, турецкая компания осуществила 14 тыс. 623 полета.

При этом в первый год пандемии именно Турция стала основным зарубежным туристическим направлением для украинцев.

В частности, по данным Национального статистического института Турецкой Республики, по итогам апреля-июня 2021 года больше всего иностранных туристов в Турцию приехали из Украины. В частности, за этот период страну посетили 349,2 тысяч украинцев.

Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец