Самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю — каждое воскресенье, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines 4 июля запустила регулярные рейсы из Львова в Баку (Азербайджан).

По это сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю - каждое воскресенье, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.

Также авиакомпания сообщила о правилах въезда в Азербайджан.

Читайте такжеУкраинские авиакомпании SkyUp, Bees Airline и Windrose получили разрешения на новые рейсы

"По состоянию на 5 июля 2021 г. въезд разрешен при наличии вида на жительство, а также по решению Оперативного Штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 6 июля запускает рейсы из Одессы в город Салоники (Греция) и в обратном направлении.

В июне Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Анкару (Турция), города Салоники (Греция), Самарканда и Ургенча (Узбекистан).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец