Этой весной на нескольких популярных направлениях наблюдаются температуры, которые обычно характерны для середины лета.

На фоне прогнозов ученых о том, что Европу этим летом ждет суровое лето, туристам рассказали, в каких странах все же можно будет избежать адской жары.

Как пишет Travel Off Path, уже этой весной на нескольких популярных направлениях наблюдаются температуры, которые обычно характерны для середины лета.

Например, в прошлом месяце в Испании был самый жаркий апрель, когда температура была на 7-11 градусов выше, чем в среднем для этого времени года.

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Это заставляет многих задаться вопросом, какие температуры будут держаться на континенте в летние месяцы – пик отпусков. Вот несколько направлений, где, вероятно, будет не так жарко.

Топ-5 европейских направлений, чтобы избежать адской жары этим летом

1. Ирландия. Это прекрасное место для летнего отдыха: средняя температура здесь обычно составляет около 15 градусов тепла, и здесь есть чем заняться независимо от погодных условий. Туристы могут посетить исторические места, уютные пабы и красивые природные локации. Одним из часто упускаемых из виду занятий в Ирландии является изучение местных пляжей. Вся страна имеет невероятно красивую береговую линию, а вода хоть и будет холодной, но не настолько, как можно было бы ожидать.

2. Норвегия. Летние температуры здесь колеблются от 15 до 25 градусов тепла, что делает ее отличным выбором для путешествий в этом году, особенно для любителей приключений. Великолепные фьорды и горы страны предлагают множество возможностей для активного отдыха, а такие города, как Берген и Осло, зазывают туристов историческими достопримечательностями.

3. Дания. Лето здесь обычно мягкое с температурой в среднем от 17 до 22 градусов тепла. Это идеальная погода для знакомства со всем, что может предложить страна. Помимо невероятного Копенгагена, не стоит упускать из виду такие отдаленные направления Дании, как Оденсе и Рибе.

4. Швейцария. Эта альпийская страна – отличный выбор для путешественников, которые любят проводить время на свежем воздухе. Средняя температура летом колеблется от 15 до 25 градусов тепла, что идеально подходит для изучения гор, озер и небольших деревень, которые делают Швейцарию таким популярным местом.

5. Исландия. Лето – лучшее время для знакомства с этой страной. Температура в это время здесь обычно составляет всего 10 градусов тепла, а продолжительный световой день означает, что у вас будет много времени для изучения страны. При этом многие районы Исландии, недоступные зимой, открываются летом, создавая условия для необычного отдыха, полного горячих источников, водопадов, вулканических ландшафтов и возможности увидеть местную дикую природу, такую как тупики и киты. Вот несколько советов по поводу летнего отдыха в Исландии.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые доступные европейские пляжные направления для посещения этим летом.

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