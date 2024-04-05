Возглавила рейтинг столица Лаоса Вьентьян.

Многие путешественники выбирают Азию за ее потрясающие достопримечательности, захватывающую культуру и, что не менее важно, разумные цены. Однако массовый туризм всегда имеет и обратную сторону.

Некоторые из самых популярных достопримечательностей Азии постепенно превратились в хаотичные туристические ловушки с завышенным ценами, в то время как места, которые до сих пор сохраняют тот тип спокойствия, аутентичности и разумных цен, за которые туристы и любят этот регион, заметно уступают по качеству туристического обслуживания, пишет Travel Off Path.

Эксперты издания изучили свежие исследования самых дешевых направлений в Азии и сопоставили их с отчетами, в которых описываются самые популярные города континента по состоянию на 2024 год. На основе этих данных они составили список из 10 самых дешевых мест в Азии, которые действительно хочется посетить.

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Возглавила рейтинг столица Лаоса Вьентьян. Будучи единственной страной в материковой Юго-Восточной Азии, не имеющей выхода к морю, Лаос, как правило, игнорируется туристами, которые в основном едут в этот регион ради пляжей мирового класса. Тем не менее, недостаток пляжного очарования в стране с лихвой компенсируется культурными и природными достопримечательностями, а также очень приятными ценами – и столица Вьентьян является прекрасным примером всего этого. Несмотря на то, что в городе проживает около миллиона человек, ему все же удается сохранять ощущение мира и спокойствия, чего нельзя сказать о других азиатских столицах.

Отели, которые берут по 15-35 долларов за ночь, в Вьентьяне являются нормой, а при желании можна найти места для ночевки всего 5 долларов. Тем временем, 5-звездочные отели сдают свои номера чуть более чем за 100 долларов. Все остальное (еда, транспорт, билеты на популярные достопримечательности и т. д.) следует аналогичной ценовой тенденции, поэтому здесь довольно легко поддерживать ежедневные расходы на уровне ниже 20 долларов.

Второе место занял вьетнамский город Хошимин, также известный как Сайгон, являющийся постоянно развивающимся культурным центром страны. Туристы могут найти здесь отдых на любой вкус – от музеев для фанатов истории и любителей красивых фото на природе до гурманов, желающих отведать уникальную уличную кухню. И все это доступно менее чем за 60 долларов в день.

Замыкает тройку мениципалитет Эль-Нидо, спрятанный на северной оконечности острова Палаван на Филиппинах, который представляет из себя настоящий тропический рай – с его прозрачными голубыми водами, нетронутыми пляжами и известняковыми скалами. По оценкам Budget Your Trip, недельная поездка в Эль-Нидо стоит около 276 долларов на одного человека и 552 доллара на двоих, включая все: от еды и проживания до экскурсий. Единственное, что может сделать поездку немного дороже – цены на авиабилеты, но учитывая, что дневные расходы там составляют менее 39 долларов на человека в день, все это уравновешивается.

10 самых дешевых городов Азии, которые обязательно стоит посетить

1. Вьентьян, Лаос.

2. Хошимин, Вьетнам.

3. Эль-Нидо, Филипинны.

4. Чиангмай, Таиланд.

5. Чангу, Индонезия.

6. Ханой, Вьетнам.

7. Луанг Прабанг, Лаос.

8. Покхара, Непал.

9. Пномпень, Камбоджа.

10. Кута, Бали, Индонезия.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издания Yahoo Finance назвали самые недооцененные туристами места в Азии. Возглавил рейтинг город Далат в горах Вьетнама.

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