Город Вьентьян в Лаосе приятно удивит туристов / фото ua.depositphotos.com

Многие путешественники выбирают Азию за ее потрясающие достопримечательности, захватывающую культуру и, что не менее важно, разумные цены. Однако массовый туризм всегда имеет и обратную сторону.

Некоторые из самых популярных достопримечательностей Азии постепенно превратились в хаотичные туристические ловушки с завышенным ценами, в то время как места, которые до сих пор сохраняют тот тип спокойствия, аутентичности и разумных цен, за которые туристы и любят этот регион, заметно уступают по качеству туристического обслуживания, пишет Travel Off Path.

Эксперты издания изучили свежие исследования самых дешевых направлений в Азии и сопоставили их с отчетами, в которых описываются самые популярные города континента по состоянию на 2024 год. На основе этих данных они составили список из 10 самых дешевых мест в Азии, которые действительно хочется посетить.

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Возглавила рейтинг столица Лаоса Вьентьян. Будучи единственной страной в материковой Юго-Восточной Азии, не имеющей выхода к морю, Лаос, как правило, игнорируется туристами, которые в основном едут в этот регион ради пляжей мирового класса. Тем не менее, недостаток пляжного очарования в стране с лихвой компенсируется культурными и природными достопримечательностями, а также очень приятными ценами – и столица Вьентьян является прекрасным примером всего этого. Несмотря на то, что в городе проживает около миллиона человек, ему все же удается сохранять ощущение мира и спокойствия, чего нельзя сказать о других азиатских столицах. 

Отели, которые берут по 15-35 долларов за ночь, в Вьентьяне являются нормой, а при желании можна найти места для ночевки всего 5 долларов. Тем временем, 5-звездочные отели сдают свои номера чуть более чем за 100 долларов. Все остальное (еда, транспорт, билеты на популярные достопримечательности и т. д.) следует аналогичной ценовой тенденции, поэтому здесь довольно легко поддерживать ежедневные расходы на уровне ниже 20 долларов.

Контрастный Хошимин во Вьетнаме / фото ua.depositphotos.com

Второе место занял вьетнамский город Хошимин, также известный как Сайгон, являющийся постоянно развивающимся культурным центром страны. Туристы могут найти здесь отдых на любой вкус – от музеев для фанатов истории и любителей красивых фото на природе до гурманов, желающих отведать уникальную уличную кухню. И все это доступно менее чем за 60 долларов в день.

Замыкает тройку мениципалитет Эль-Нидо, спрятанный на северной оконечности острова Палаван на Филиппинах, который представляет из себя настоящий тропический рай – с его прозрачными голубыми водами, нетронутыми пляжами и известняковыми скалами. По оценкам Budget Your Trip, недельная поездка в Эль-Нидо стоит около 276 долларов на одного человека и 552 доллара на двоих, включая все: от еды и проживания до экскурсий. Единственное, что может сделать поездку немного дороже – цены на авиабилеты, но учитывая, что дневные расходы там составляют менее 39 долларов на человека в день, все это уравновешивается.

Тропический рай Эль-Нидо на Филиппинах / фото ua.depositphotos.com

10 самых дешевых городов Азии, которые обязательно стоит посетить

1. Вьентьян, Лаос.

2. Хошимин, Вьетнам.

3. Эль-Нидо, Филипинны.

4. Чиангмай, Таиланд.

5. Чангу, Индонезия.

6. Ханой, Вьетнам.

7. Луанг Прабанг, Лаос.

8. Покхара, Непал.

9. Пномпень, Камбоджа.

10. Кута, Бали, Индонезия.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издания Yahoo Finance назвали самые недооцененные туристами места в Азии. Возглавил рейтинг город Далат в горах Вьетнама.

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