На Львовщине откроют новый лыжный маршрут на гору Ильза

23 декабря жители и гости Львова смогут протестировать новый туристический путь - лыжный маршрут на гору Ильза. Об этом информирует пресс-служба ЛОГА.

Открытие туристического маршрута стартует из путешествия на скитурах от пгт. Славское, далее до горы Ильза и с. Волосянка - это протяженность нового лыжного тура.

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Путь на гору Ильза является уникальным, поскольку сочетает в себе одновременно пеший и лыжный туризм, что позволяет пользоваться им весь год. Протяженность самого маршрута в одну сторону - 8,7 км. Он рассчитан на активных туристов, которые любят пешие походы или лыжные походы. Живописные карпатские тропы ведут на вершину Ильзы, где уже построен горнолыжный бугельный подъемник.