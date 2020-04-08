цей матеріал доступний українською

Франция ввела спецразрешения для въезда в страну

06:32, 08 апреля 2020
Новости туризма
70 0
Иллюстрация REUTERS

Министерство внутренних дел Франции ввело въезд в страну по специальным разрешениям с 8 апреля в рамках введенного чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19.

Об этом говорится в сообщении французского министерства.

Читайте такжеУкраинцев на обсервацию будут принимать санатории "Укрпрофздравницы" (фото)

Граждане должны будут указать причины и цели визита. Сам документ будет иметь три вида: для въезда из-за границы, для въезда на заморские французские территории и для перемещения по материковой Франции и заморские владения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 8 апреля в мире зарегистрировали уже 1,4 миллиона инфицированных коронавирусом. Среди стран с наибольшим показателем заболеваемости и смертности есть и Франция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter