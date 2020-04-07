В центре Луцка украли мини-скульптуру кликуна (фото)

Миниатюрные символы города уже не впервые становятся жертвами вандалов.

Мини-скульптуру кликуна, который читает книгу, похитили неизвестные из-под здания Восточноевропейского национального университета им. Л. Украинки.

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Как сообщает Управление туризма и промоции города Луцкого городского совета на своей странице в соцсети, это уже не первый случай кражи луцких мини-скульптур.

"В Луцке, возле главного корпуса Восточноевропейского национального университета, по-варварски украли скульптуру Луцкого кликуна вместе с креплением. Обидно писать, но это уже не первая кража скульптур. Каждый раз хочется верить, что все трудности, которые нам приходится вместе проходить, должны делать каждого лучше и добрее, но, как видим, не всех", – говорится в сообщении.

Предыдущий случай кражи мини-скульптуры произошел в Луцке в начале ноября 2019 года. Тогда вандалы похитили скульптуру кликуна Звезда, установленную накануне на Театральной площади города. Полиции тогда удалось быстро найти злоумышленника и вернуть городу его символ.

Отметим, что мини-скульптурки устанавливаются в рамках начатого еще в 2015 году проекта "Луцкий кликун", который популяризирует один из главных символов Луцка – средневековых кликунов. Автор фигур – львовский скульптор Ника Музычка, сообщает zruchno.travel.

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