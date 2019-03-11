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На Закарпатье ветер повалил башню Невицкого замка (фото)

19:55, 11 марта 2019
Новости туризма
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Башню в эти дни должны были демонтировать / фото пресс-служба ОГА

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Никто в результате обвала башни не пострадал.

В пресс-службе отмечают, что башню в эти дни должны были демонтировать в ходе начала реставрационных работ.

фото Pavlo Homonaj/Facebook
фото Pavlo Homonaj/Facebook
фото Pavlo Homonaj/Facebook

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области сегодня около 9.00 сильный ветер сорвал крышу со здания местной прокуратуры, что в райцентре Красилов.

В Луцке из-за урагана в центре города обвалился фасад дома, на дорогу упал рекламный щит.

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Теги: #Закарпатье#непогода#замок