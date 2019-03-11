На Закарпатье ветер повалил башню Невицкого замка (фото)

Никто в результате обвала башни не пострадал.

В ночь на понедельник шквальные порывы ветра повалили деревянную башню Невицкого замка, которая находилась в аварийном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Никто в результате обвала башни не пострадал.

В пресс-службе отмечают, что башню в эти дни должны были демонтировать в ходе начала реставрационных работ.

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