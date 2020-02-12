Черногория одобрила выдачу первого гражданства за инвестиции

Для участия в программе необходимо вложить средства в определенные проекты, а также сделать благотворительный взнос.

11 февраля 2020 года правительство Черногории одобрило первую заявление на получение гражданства за инвестиции. Обладателем черногорского паспорта станет инвестор и его семья из Египта.

Как сообщает пресс-служба Henley & Partners, процесс принятия решения занял три месяца.

Читайте такжеУкраина вводит безвиз с еще одной экзотической страной

Отмечается, что сейчас правительством принято всего несколько проектов недвижимости, куда могут инвестировать участники программы. Ожидается, что в ближайшее время таких проектов станет существенно больше, что увеличит количество претендентов на гражданство.

Прием заявлений на участие в программе начался в октябре 2019 года. До конца 2021 года гражданство смогут получить только 2 000 инвесторов (не считая членов семьи).

Основным требованием для участников программы являются инвестиции в размере 450 000 евро на одобренные правительством проекты в прибрежном регионе и Подгорицы или 250 000 евро на проекты в северном и центральном регионе. Дополнительно инвестору необходимо сделать благотворительный взнос в специально созданный государственный фонд в размере 100 000 евро, а также заплатить государственную пошлину.

Граждане Черногории могут посещать без визы 122 страны мира, включая страны Шенгенской зоны, Турцию, Россию, Украину, Израиль и ОАЭ. Черногория не является членом Евросоюза, однако активно стремится им стать. Если страна присоединится к ЕС, ценность паспорта существенно возрастет.

Чтобы стать участником программы необходимо подать заявление через уполномоченного агента, в том числе через компанию Henley & Partners, которая официально аккредитована правительством Черногории.

Ранее УНИАН рассказывал, в какие страны мира украинцы могут свободно попасть в 2020 году. Среди этих стран, в частности, и Черногория.