В ​ОАЭ отменяют культурно-массовые мероприятия

Власти ОАЭ сообщили о закрытии культурно-досуговых учреждений и отмене массовых мероприятий.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) издали постановление о закрытии культурно-досуговых учреждений и отмене массовых мероприятий до конца марта.

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К настоящему моменту подобные циркуляры, как сообщают местные СМИ, выпустили туристические ведомства Абу-Даби, Дубая и Аджмана. Меры связаны с целью недопущения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 на территории страны, передает russianemirates.com.

В частности, в столице ОАЭ закрыты музей Лувр Абу-Даби и галерея Манарат Аль Саадият, форт Каср Аль Хосн и дворец Каср Аль Ватан, а также парки развлечений Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas WaterWorld, Ferrari World Abu Dhabi и CLYMB Abu Dhabi.

Все туристические достопримечательности закрыты для посещения в городе Аль-Айн. На территории эмирата приостановили работу кинотеатры, парки, пляжные и ночные клубы, отменены массовые мероприятия. Штрафы за несоблюдение правил составят от 3 до 10 тыс. дирхамов (до $2,7 тыс.).

Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая также выпустил циркуляр об отмене всех массовых мероприятий, включая свадьбы, в том числе в отелях с 15 марта включительно. В Дубае закрыты кинотеатры и ночные клубы, а также парки развлечений комплекса Dubai Parks and Resorts, Дубайскую рамку и другие достопримечательности. Кроме того, о закрытии обоих магазинов в Дубае сообщила компания Apple.

Департамент экономического развития выпустил циркуляр о закрытии фитнес-клубов, тренажерных залов, СПА и массажных салонов, а также спортивных лагерей до конца марта. Уведомления о закрытии распространили для пользователей танцевальные и йога-студии. Преждевременно завершила свой сезон и ярмарка Global Village, которая должна была работать до 4 апреля.

ОАЭ сообщили о приостановке выпуска всех въездных виз с 17 марта. Кроме того, приостановлено авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией с 17 марта до особого распоряжения.