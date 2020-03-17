МИД надеется вернуть украинцев из Египта за три дня

Дипломаты уверяют, что ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой.

Министерство иностранных дел Украины надеется вернуть украинцев, которые оказались под карантином в отелях Египта, за три дня.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

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"Ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы, которые оказались в некоторых гостиницах под карантином, вернутся в Украину в течение следующих трех дней", - говорится в сообщении.

Консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и украинскими гражданами.

"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к согражданам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 17 марта, Украина начала вывозить граждан из Египта, 1,5 тыс. украинцев вернулись домой.