Полторы тысячи украинцев вернулись с популярного египетского курорта

В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, Львов – два самолета, еще один – в Харьков.

1,5 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта.

Об этом сообщается в микроблоге в Twitter «Коронавирус в мире - оперативно от МИД».

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«1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, которые вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один - в Харьков», - говорится в сообщении.

В МИД поприветствовали украинцев на родной земле. «Возвращаем своих благодаря усилиям посольств и консульств», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина начала вывозить граждан из Египта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.