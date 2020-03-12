Словакия запретила иностранцам въезд на свою территорию из-за коронавируса

В настоящее время ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса еще не закрыт.

Словацкая республика запретила въезд на территорию государства иностранным гражданам из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

«Согласно информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 08.00 13 марта этого года ими вводится ограничение в пропуске на территорию Словакии», - говорится в сообщении пограничников.

Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и тем лицам, которые имеют документы о постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики.

«Одновременно сообщаем, что в настоящее время украинские пункты пропуска на границе из Словакии работают в штатном режиме», – уточнили в Чопском пограничном отряде.

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Как сообщал УНИАН, на данное время ни один пункт пропуска на украинской границе из-за коронавируса не закрыт.

Тем временем, как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Кабинета министров, в ближайшее время будет ограничено количество действующих пунктов пропуска.

Отмечается, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список еще уточняется.

11 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге по итогам заседания Кабинета министров сообщил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49.