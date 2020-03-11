В охваченную коронавирусом Италию с "Борисполя" летает минимум два рейса (видео)

Пассажиры, которые летят итальянскими рейсами это люди, которые возвращаются домой, несмотря на украинские паспорта, они живут по несколько лет в Италии.

Из-за угрозы распространения коронавируса авиаперевозчики Украины и мира вводят ограничения - отменяют популярные рейсы в Италию.

Читайте такжеВатикан закрыл площадь и собор Святого Петра из-за коронавируса

Ограничивают полеты в Израиль, Австрию, Германию, Данию, Финляндию. ТСН встретила рейсы из Рима и Милана. Как проверяют украинцев, прилетающих из закрытой на карантин Италии - в сюжете.

Пассажиры, которые летят итальянскими рейсами это люди, которые возвращаются домой, несмотря на украинские паспорта, они живут по несколько лет в Италии, или пассажиры, которые летят по делам.

Пассажиры говорят, что лететь не боятся, а в некоторых даже есть маски и защитные перчатки.

В целом "Борисполь" работает в обычном режиме, никаких внештатных ситуаций здесь не наблюдается.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.