В охваченную коронавирусом Италию с "Борисполя" летает минимум два рейса (видео)
13:56, 11 марта 2020Новости туризма
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Пассажиры, которые летят итальянскими рейсами это люди, которые возвращаются домой, несмотря на украинские паспорта, они живут по несколько лет в Италии.
В Италию ежедневно отправляются два рейса \ defenceaviationpost.com
Из-за угрозы распространения коронавируса авиаперевозчики Украины и мира вводят ограничения - отменяют популярные рейсы в Италию.
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Ограничивают полеты в Израиль, Австрию, Германию, Данию, Финляндию. ТСН встретила рейсы из Рима и Милана. Как проверяют украинцев, прилетающих из закрытой на карантин Италии - в сюжете.
Пассажиры, которые летят итальянскими рейсами это люди, которые возвращаются домой, несмотря на украинские паспорта, они живут по несколько лет в Италии, или пассажиры, которые летят по делам.
Пассажиры говорят, что лететь не боятся, а в некоторых даже есть маски и защитные перчатки.
В целом "Борисполь" работает в обычном режиме, никаких внештатных ситуаций здесь не наблюдается.
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К охваченной коронавирусом Италии с "Борисполя" улетает минимум два рейса
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