В Мининфраструктуры назвали самые пунктуальные авиакомпании

Первое место в рейтинге пунктуальности заняла Windrose, на втором оказалась МАУ, а замыкает тройку лидеров "Мотор Сич".

Министерство инфраструктуры Украины назвало самые пунктуальные украинские и иностранные авиакомпании, которые выполняли рейсы из украинских аэропортов в феврале 2020 года.

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Согласно опубликованным на сайте Мининфраструктуры данным, за указанный период 89% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены согласно расписанию, при этом отечественные авиакомпании осуществили 2929 рейсов.

Так, первое место в рейтинге пунктуальности отечественных авиакомпаний в Украине в феврале этого года заняла Windrose, выполнившая 92,7% рейсов согласно графику. За ней следуют авиакомпания МАУ с показателем 91,6%, "Мотор Сич" - 90,4%, "Джоника" - 84,6%, SkyUp - 81,9%, Azur air Ukraine - 79%, "Браво" - 50%.

В свою очередь иностранные авиакомпании в феврале осуществили 87,3% рейсов из украинских аэропортов по расписанию, выполнив 2739 полетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозку пассажиров на 9,5% – до 13,7 миллиона человек, в том числе на международных линиях - на 9,7%, до 12,6 миллиона человек.