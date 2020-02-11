В Украине растут авиаперевозки: статистика полетов за январь 2020 года

Более 20 тысяч полетов обслужил “Украэрорух” за первый месяц 2020 года.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") в январе 2020 года обеспечило аэронавигационным обслуживанием 21 503 рейсы, что на 6,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В целом количество транзитных полетов выросло на 14,3%, международных – на 2,8%, внутренних – на 1,5%.

Украинские авиакомпании выполнили 6 579 рейсов, иностранные – 14 924 рейсы. Показатель иностранных авиакомпаний имеет положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – больше на 13%, а отечественные авиакомпании выполнили на 5% меньше рейсов, чем в январе 2019 года.

За последние пять лет динамика полетов в Украине заметно изменилась. После закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территорией Крыма, учитывая территориальные воды, закрытие зоны ООС, включая буферную зону, а также прекращение авиасообщения между Украиной и Россией, количество полетов в воздушном пространстве Украины резко уменьшилось: за 12 месяцев наиболее кризисного 2016 года этот показатель составил всего 214 262 полеты.

Как сообщал УНИАН, "Украэрорух" по итогам 2019 года увеличил количество обслуженных полетов, по сравнению с 2018 годом, на 11,5% - до 335,4 тыс.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

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