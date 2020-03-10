Чехия отменяет все массовые мероприятия из-за коронавируса (видео)

Иностранцы, которые возвращаются из Италии через территорию Чехии, должны в обязательном порядке обратиться к врачам для назначения двухнедельного карантина.

В Чехии отменяют все массовые мероприятия из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии в Facebook.

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По состоянию на утро 10 апреля в Чехии 40 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

"В связи с этим Чехия расширила обязательный домашний карантин для людей, которые возвращаются из Италии. Теперь это требование касается не только лиц с постоянной регистрацией на территории Чехии, но и всех иностранцев, имеющих визу или вид на жительство сроком более 90 дней. Каждый человек, который возвращается из Италии, в обязательном порядке должен позвонить или написать домашнем врачу (если у Вас нет своего - тогда любому), который назначит Вам двухнедельный домашний карантин, нарушение которого грозит штрафами", - говорится в сообщении.

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня в стране отменяются концерты, показы фильмов или спектаклей, другие культурные, спортивные, религиозные собрания с участием более 100 человек.

"С 11 марта отменяется обучение в общеобразовательных школах, училищах и профессионально-технических учебных заведениях по всей Чешской Республике. Обучение может в дальнейшем проходить в дистанционной форме без присутствия учащихся и студентов в классах и аудиториях. Университеты самостоятельно принимают решение об отмене обучения на отдельных факультетах или во всем учебном заведении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Чехии действует запрет посещать стационарных больных в больницах (за исключением детских отделений) и клиентов домов престарелых.

На границах с Чешской Республикой проходят выборочные проверки и тестирование лиц, въезжающих на территорию этой страны.

Посольство советует украинцам быть осторожными в Чехии, избегать больших скоплений людей и тщательно мыть руки.

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