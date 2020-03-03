Названы популярные туристические направления, куда еще не добрался коронавирус
Опасный коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру, атакуя все новые и новые страны.
Так, 3 марта 2020 года официально стало известно и о первом заболевшем коронавирусом в Украине.
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Тем не менее, британское издание The Sun составило список популярных туристических направлений, где еще не был зафиксирован коронавирус по состоянию на утро 3 марта 2020 года.
1. Гран-Канария (один из Канарских островов, Испания).
2. Кабо-Верде (в Западной Африке).
3. Болгария.
4. Ибица (остров в Испании).
5. Мальдивы.
6. Кипр.
7. Лансароте – один из принадлежащих Испании Канарских островов у побережья Западной Африки.
8. Лаос.
9. Польша.
10. Мальта.
11. Венгрия.
12. Турция.
13. Мьянма.
Впрочем, учитывая близость определенных стран из списка к уже пораженным корановирусом регионам, в частности, в Европе, и темпы его распространения, в том числе благодаря путешественникам, нельзя быть уверенным на сто процентов, не доберется ли туда опасная болезнь к моменту вашего путешествия.
С другой стороны, к примеру, в Италии, которая едва ли не больше всех среди европейских стран пострадала от коронавируса, сегодня впервые зафиксировали замедление распространения заболевания.