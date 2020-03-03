Названы популярные туристические направления, куда еще не добрался коронавирус

Впрочем, нельзя быть уверенным на сто процентов, не доберется ли туда опасная болезнь к моменту вашего путешествия.

Опасный коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру, атакуя все новые и новые страны.

Так, 3 марта 2020 года официально стало известно и о первом заболевшем коронавирусом в Украине.

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Тем не менее, британское издание The Sun составило список популярных туристических направлений, где еще не был зафиксирован коронавирус по состоянию на утро 3 марта 2020 года.

1. Гран-Канария (один из Канарских островов, Испания).

2. Кабо-Верде (в Западной Африке).

3. Болгария.

4. Ибица (остров в Испании).

5. Мальдивы.

6. Кипр.

7. Лансароте – один из принадлежащих Испании Канарских островов у побережья Западной Африки.

8. Лаос.

9. Польша.

10. Мальта.

11. Венгрия.

12. Турция.

13. Мьянма.

Впрочем, учитывая близость определенных стран из списка к уже пораженным корановирусом регионам, в частности, в Европе, и темпы его распространения, в том числе благодаря путешественникам, нельзя быть уверенным на сто процентов, не доберется ли туда опасная болезнь к моменту вашего путешествия.

С другой стороны, к примеру, в Италии, которая едва ли не больше всех среди европейских стран пострадала от коронавируса, сегодня впервые зафиксировали замедление распространения заболевания.