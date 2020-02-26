TripAdvisor назвал топ развивающихся туристических направлений на 2020 год

Украине места в списке снова не нашлось.

Популярный туристический сайт TripAdvisor назвал 25 самых перспективных развивающихся туристических направлений в мире, основываясь на отзывах путешественников.

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Среди прочих, в топ попали такие места, как Саранда (Албания), Бейрут (Ливан), Луксор (Египет), Наусса (Греция), Остров Рюген (Германия), Монополи (Италия), Ла-Пас (Мексика), Кюрасао (Карибский Бассейн), Танжер (Марокко), Антверпен (Бельгия), Мирисса (Шри-Ланка), Алвор (Португалия), Агра (Индия) и другие.

А вот Украине места в списке снова не нашлось.

С полным списком развивающихся направлений можно ознакомиться на сайте Tripadvisor.

Ка сообщал УНИАН.Туризм, ранее популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2020 году. В список попало немало относительно неизвестных и экзотических мест. В то же время, ни одно из 40 направлений, включенных в топы, не находится в Украине.

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