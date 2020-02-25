Маршрут поезда Николаев - Ивано-Франковск будет продлен до Рахова

Поезд начнет курсировать по новому маршруту с 29 марта из Николаева и с 31 марта из Рахова.

Акционерная компания "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №134/133 Николаев - Ивано-Франковск до Рахова, тем самым улучшив сообщение южных регионов с западными границами Украины.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", поезд начнет курсировать по новому маршруту с 29 марта из Николаева и с 31 марта из Рахова.

Согласно сообщению, поезд №134 Николаев - Рахов будет отправляться из Николаева в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 на следующий день. В обратном направлении поезд будет отправляться в 00:27 и прибывать в Николаев в 7:27 на следующий день.

"Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться до курортных городов и поселков Западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты и Рахова", - подчеркнули в пресс-службе.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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