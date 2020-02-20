В мае 2020-го состоится первый авиарейс из Николаева в Киев (видео)

Полеты в столицу и обратно обещают каждый день.

В Николаеве анонсировали первый авиарейс в столицу. Состоится он 18 мая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Полеты стали возможными благодаря программе перевозчика авиакомпании «Роза ветров», которые разработали внутренние авиарейсы по Украине.

Отныне самолеты будут курсировать через все большие аэропорты государства. Николаевский только начал работать после ремонта. Пока что он отправляет борта в Египет дважды в неделю. Авиарейсы в Киев и обратно обещают каждый день.

Ранее УНИАН сообщал, что аэропорт «Одесса» перевел все рейсы в новый терминал.

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