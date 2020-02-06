В поисках романтических локаций: американский ювелирный бренд объявил вакансию для влюбленных

Все, что нужно будет сделать будущим сотрудникам, это найти лучшие романтические места, которые можно было бы использовать для свадебных предложений.

Американский ювелирный бренд Robbins Brothers ищет счастливую пару влюбленных, которые будут ездить по Европе в поисках самых романтических мест, где можно было бы зделать предложение руки и сердца.

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Как сообщает The Sun, нанятым «послам любви» нужно будет найти 20 красивых мест для предложений и составить соответствующий фотоотчет.

При этом кандидаты смогут путешествовать по собственному расписанию, не отрываясь от основной работы. Наряду с бюджетом на поездки в размере 10 тысяч долларов, вакансия также предусматривает почасовую оплату по законам страны, откуда родом соискатель.

Чтобы получить работу, парам нужно ответить на ряд вопросов, объясняющих, почему именно они подходят для этой роли, а также загрузить видео-визитку на веб-сайт.

Кроме того, соискатели должны состоять в «серьезных отношениях», но не в официальном барке, а также быть активными в социальных сетях. Гражданство и место жительства значения не имеют.

Заявку можно будет подать с 14 по 28 февраля, а пара-победитель станет известна 6 апреля.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм составил список городов Европы, куда можно отправиться за романтикой на День влюбленных.

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