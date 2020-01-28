Романтическое путешествие: топ-5 городов, куда стоит поехать на День Валентина (видео)
14 февраля стоит провести со своей половинкой в одном из этих романтических уголков планеты.
Верона, Италия
Куда, как не в город Ромео и Джульетты, стоит отправиться 14 февраля. Ежегодно Верона привлекает миллионы туристов со всего мира. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по улочкам и поцеловаться под балконом героини Шекспира.
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Париж, Франция
Накануне 14 февраля Париж превращается в одну огромную романтическую локацию. Влюбленным обязательно стоит посетить знаменитую стену mur des je t'aime. Здесь на 311 языках мира написаны заветные слова: "Я тебя люблю".
Прага, Чехия
Узенькие улочки старой Праги как будто созданы для неспешных прогулок вдвоем. Здесь находится знаменитый Карлов мост, с которым связано немало легенд, историй и примет. Считается, что поцелуй на романтическом мосту на закате дарит успех.
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Будапешт, Венгрия
Панорама Будапешта внесена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы устроить незабываемый вечер 14 февраля, стоит отправиться в круиз по Дунаю. Романтическую атмосферу создадут музыканты на борту и виды вечернего города.
Барселона, Испания
В День Валентина влюбленные всего мира приезжают в Барселону. Ведь это родина страсти – зрелищной корриды и зажигательного танца фламенко. Идеальным местом для свидания станет фонтан Монжуик – здесь чаще всего назначают романтические встречи.